Tha luaidh ga dhèanamh air Mary Ann Henton a chaochail aig aois 80.

Bha a' Bh.Ph. Henton gu math aithnichte ann an saoghal na h-iomain is i a' cumail taic ri sgioba Lòbhait fad còrr is 60 bliadhna.

Thòisich i nuair a bha i 16 is i a' dèanamh teatha is b' i an rùnaire a bh' aig Lòbhat fad 55 bliadhna, is cuideachd na h-ionmhasair fad iomadh bliadhna.

Chaidh urram BEM a bhuileachadh oirre ann an 2014.

Moit

"B' e pàtran de Chomann na Camanachd a bh' ann am Mary Ann is bha i na h-eisimpleir de gach rud a tha math mun gheama againn", thuirt Ceann-suidhe Chomann na Camanachd, Cè Loades.

"Thug i seachad seirbheis air leth do dh'iomain, gu h-ionadail le airgead a thogail is air comataidhean, ach cuideachd air comataidh smachdachaidh na spòrs far an robh an t-eòlas a bh' aice air a' gheama cuideachail dha-rìribh.

"Bidh cuimhne againn gu siorraidh air cho moiteil 's a bha i nuair a bhuannaich Lòbhat Cupa na Camanachd ann an 2015 'son a' chiad uair bho 1953", thuirt e.

Chaochail Mary Ann Henton na dachaigh ann an Cill Taraghlain madainn Didòmhnaich.