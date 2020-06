Ìmpidh ga chur air CalMac a bhith ullaichte

Thathas a' cur ìmpidh air CalMac dèanamh cinnteach gu bheil na bàtaichtean aca ullaichte air thoiseach air an treas ìre de thogail an Lockdown, is dùil ri àireimh mhòir de luchd-siubhail.

Tha dragh air Comataidh Aiseig Mhuile is Idhe nach bi e comasach do chuid, leithid luchd-turais, faighinn a-null air sgàth riaghailtean sàbhailteachd Covid-19.

Tha iad airson 's gun tèid atharrachaidhean beaga a dhèanamh a chuidicheadh ann a bhith a' faighinn barrachd dhaoine air bòrd.

Tha na bàtaichean gu ruige Cille Chòmhghain is Loch Àlainn à Muile fosgailte, a' ciallachadh gun urrainn do dhaoine suidhe anns na càraichean aca.

'S e deic dùinte ge-tà, a th' air a' bhàta eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair, an MV Isle of Mull, 's feumaidh daoine tighinn far deic nan càraichean.

Fon stiùireadh bho Chòmhdhail Alba agus CalMac cha bhith ach beagan is 100 luchd-siubhail air bòrd an MV Isle of Mull gach turas.

Bhiodh i a' giùlain suas ri 900 de luchd-siubhail gu h-àbhaisteach.

Fuasglaidhean Practaigeach

Thuirt Cathraiche Comataidh Aiseig Mhuile is Idhe, Joe Reade, gu bheil CalMac a' dèanamh na 's urrainn dhaibh ann an suidheachadh doirbh ach gum faodadh atharrachaidhean beaga air an aiseag a bhith nan cuideachadh.

"'S e trioblaid riatanach a th' ann oir feumar dìon a chumail oirnn ach feumar cuideachd obrachadh gu cruaidh airson fuasglaidhean practaigeach a lorg.

"Rudan sìmplidh leithid nan sgrionaichean sreathairt a chìthear ann am bùithdean, am b' urrainn dhaibh sin a chur a- àirde air an aiseag, 's dòcha san t-seòmar bìdh, a' ciallachadh gum b' urrainn dha barrachd dhaoine suidhe gu sàbhailte faisg air a chèile.

"An-dràsta, chan eil iad a' cunntadh na deicichean a-muigh leis gu bheil dragh orra gun tig daoine a-steach ann an droch shìde.

"Thathas a' tuigisinn sin, ach air slighe ghoirid tha mi a' smoineachadh ma tha daoine ullaichte le còta is eile, gum b' fheàrr leotha faighinn dhan eilean a' seasamh a-muigh seach gun a bhith a' faighinn ann idir," thuirt e.