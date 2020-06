Dùil ri fear sa chùirt an co-cheangal ri bàs

Dhearbh Poileas Alba gun deach fireannach, 60, a chur an grèim agus a chur fo chasaid an co-cheangal ri bàs fireannaich ann an Inbhir Ùige.

Bha seo às deidh tachartas aig togalach air Sràid Barrogill sa bhaile aig mu 9.30f Disathairne.

Chaidh fireannach, 50, a thoirt a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir an Inbhir Nis far an do chaochail e.

Thuirt na poilis gu bheil dùil gun nochd fireannach aig Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis Diardaoin an co-cheangal ris a' chùis.

Thuirt an DI Craig Still: "Mairidh na poilis san sgìre fhad 's tha rannsachadh a' leantainn agus bu thoil leinn taing a thoirt do luchd-còmhnaidh san sgìre airson an cuid foighidinn."