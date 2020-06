A' Ghàidhealtachd gun bàs Covid clàraichte thar seachdain

Cha deach bàs co-cheangailte ris a' Choròna-bhìoras a chlàradh ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd an t-seachdain a chaidh, a rèir nam figearan às ùire bho Chlàran Nàiseanta na h-Alba.

'S e seo a' chiad turas nach deach bàs le ceangal ri Covid-19 a chlàradh sa sgìre bho thòisichear a' foillseachadh fhigearan seachdaineach aig toiseach a' Ghiblein

Uile gu lèir tha 113 bàs air a bhith ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd far an robh Covid-19 air ainmeachadh air a' chlàr-bhàis.

Chan eil bàs sam bith co-cheangailte ri Covid-19 air a bhith anns na h-Eileanan an Iar gu ruige seo.

Gu nàiseanta, thàinig àrdachadh de 70 air an àireamh bhàsan an t-seachdain a chaidh, a' fàgail na h-àireimh sin aig 4070 uile gu lèir.

'S e seo an seachdamh seachdain ann an sreath sa bheil àireamh a' bhàis air tuiteam an Alba.