B' e Baile Ùr an t-Slèibh an aghaidh Camanachd an Òbain a bh' ann sa chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd ann an 2019.

Ach air là, fliuch, mosach ann an Loch Abar, b' e an aimsir fhèin a fhuair làmh an uachdair.

A dh'aindeoin gach oidhirp, thàinig air na sgiobaidhean gèilleadh is iad co-ionnan 0-0.