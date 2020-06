Margaidh a' bhradain fo uallach ann an Sìona

Tha iomagain gun toir na cùisean ùra den Choròna-bhìoras a dhearbhadh ann am Beijing droch bhuaidh air na thathas a' reic de bhradan Albannach ann an Sìona.

Tha aithrisean gu bheil cuid de thaighean-bìdhe agus bùitean mòra ann an Sìona air stad a chur air òrdughan bhradain às dèidh mar a fhuaireadh am bhìoras aig margaidh bìdhe ann am Beijing.

Bha Beijing air a dhol 50 latha às aonais cùis ùr den choròna-bhìoras mus do nochd an galar aig margaidh Xinfadi far a bheil 10,000 neach ag obair.

Gànrachadh

Thuirt meadhanan na stàite gun deach am bhìoras a lorg air bòrd-obrach a bhathas a' cleachdadh airson bradan a thàinig bho dhùthchannan cèin a dhèanamh nan slisean.

Chan eil e soilleir ciamar a chaidh am bòrd seo a ghànrachadh.

Thuirt Buidheann Àrach a' Bhradain an Alba nach eil fianais sam bith ann gu bheil ceangal eadar an galar a bhith a' sgapadh agus biadh a thàinig bho dhùthaich eile.

Tha iadsan den bheachd gun deach a gànrachadh gu h-ionadail.

Thuirt iad cuideachd gu bheil rannsachadh saidheansail a' sealltainn nach urrainn bradain am bhìoras fhaighinn, 's chan urrainn dhaibh a sgapadh a bharrachd.