ICT agus Brora a' fuireach far a bheil iad

Image copyright SNS Image caption Bha cothrom ann gun deigheadh cuireadh a thoirt do Bhrora Rangers dhan SPFL nam biodh ath-chruthachadh air a bhith ann.

Cha d' fhuair moladh airson ath-chruthachadh a thoirt air lìogan ball-coise na h-Alba taic gu leòr bho chlubaichean an SPFL.

Dh' innis dìreach 16 a-mach às na 42 cluba gun cuireadh iad taic ri Prìomh Lìog le 14 sgiobaidhean.

Tha e a' ciallachadh gun deach dearbhadh gun tuit Hearts, Partick Thistle agus An t-Stròn Reamhar sìos lìog.

Mairidh cruth nan lìogan mar a tha iad aig 12-10-10-10.

Bha cothrom ann gum faigheadh na sgiobaidhean a bhuannaich Lìog na Gàidhealtachd is na Galltachd, Brora Rangers agus Kelty Hearts, cuireadh dhan SPFL ach cha tachair sin a-nis.

Chaidh crìoch cuideachd a chur air a' chothrom a bh' aig Caley Thistle Inbhir Nis faighinn suas dhan Phrìomh Lìog às deidh dhaibh a bhith san dàrna àite san Championship air an t-seusan a chaidh.

Thuirt an SPFL gu bheil am bòrd aca air aontachadh "gu bheil an gnothach seachad".

Dhearbh Hearts ge-tà gun tòg iad cùis-lagha an aghaidh a' cho-dhùnaidh.