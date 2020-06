Rabhadh gum feum còmhdach-aghaidh a bhith air luchd-siubhail HIAL

Image copyright Geograph/Dr Julian Paren Image caption Bithear a' sùileachadh gum bi còmhdach-aghaidh air a h-uile duine sna puirt-adhair aig HIAL nuair a thòisicheas seirbheisean coimearsalta a-rithist.

Thug Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd agus nan Eilean (HIAL) rabhadh seachad gur dòcha nach fhaigh luchd-siubhail cead siubhail mura bi còmhdach air an aghaidh.

Tha a' chompanaidh a tha le Riaghaltas na h-Alba ag ullachadh gus na puirt-adhair aca air a' Ghàidhealtachd, sna h-Eileanan an Iar agus a Tuath agus ann an Dùn Dè fhosgladh a-rithist airson seirbheisean coimeirsealta air an 15mh den Ògmhìos.

Thuirt HIAL gum feumadh luchd-siubhail, fo riaghailtean astarachadh sòisealta, còmhdach-aghaidh a chur orra mus tèid iad a-steach gu togalaichean nam port-adhair.

Feumaidh iad cuideachd an cumail orra gus am bi an turas aca ullamh.

Tha iad ag iarraidh air luchd-siubhail na còmhdaichean-aghaidh aca fhèin a chleachdadh.

Dh'fhaodadh gum biodh àireamh bheag ri fhaotainn aig na puirt-adhair.