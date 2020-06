Seirbheis ùr taic aillse air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Science Photo Library

Chaidh seirbheis ùr a chur air bhog air a' Ghàidhealtachd gus còmhairle is taic fhaireachail 's phragtaigeach a thoirt do dhaoine air a bheil aillse a' toirt buaidh.

'S iad Buidheann Taic Aillse Mhic a' Mhaolain a tha a' maoineachadh na seirbheis luach £500,000, a bhios air a' lìbhrigeadh ann an co-bhonn le NHS na Gàidhealtachd.

Tha ochdnar luchd-taic a-nis ag obair air feadh na sgìre, 's iad ri fhaotainn airson cuideachadh a thoirt do dhaoine air a bheil aillse agus do an cuid teaghlaichean.

Tha iad mar-tha a' toirt taic do dhaoine a tha a' strì ri dùbhlain a bharrachd na an àbhaist an-dràsta air sgàth na mì-chinnt a tha am pandemic ag adhbhrachadh.

Taic

Gach bliadhna, thèid innse do mu 2000 neach air a' Ghàidhealtachd gu bheil aillse orra.

Thathar a' smaointinn gu bheil mu 12,600 neach a-nis ann an suidheachadh far a bheil an leithid de naidheachd a' toirt buaidh air am beatha.

Thuirt manaidsear na seirbheis ùire, Angeline NicLeòid: "Mar nurs aillse, tha mi gu mòr a' tuigsinn gu bheil aillse a' toirt buaidh air beatha dhaoine ann an iomadh dòigh, bho dhragh mu airgead gu iomagain mun cuid slàinte inntinn. Gu tric, chan eil fhios aca càite an tionndaidh iad.

"Tha an t-seirbheis ùr ann gus dèanamh cinnteach gu bheil gach duine a tha a' fulaing le aillse sa sgìre comasach air taic fhaighinn bho chuideigin, ge brith dè tha dhìth orra.

"Tha seo gu h-àraidh cudromach an-dràsta 's iomadh duine le aillse nan aonar, gun teaghlach neo caraidean mu thimcheall orra," thuirt i.

'S urrainn do dhuine sam bith air a bheil neo air an robh aillse, agus a tha a' fuireach air a' Gàidhealtachd, fòn a chur chun na sgioba gus bruidhinn mu na tha cur dragh orra.

Airson taic fhaighinn bhon phròiseact cuir fios air Angeline NicLeòid air 07866146496.