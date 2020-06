Seirbheis adhair a' tòiseachadh a-rithist

Image copyright John Allan/Geograph

Tòisichidh seirbheisean adhair eadar Beinn nam Fadhla, Steòrnabhagh is Inbhir Nis a-rithist Diluain.

Chan eil ceangal adhair idir air a bhith eadar Inbhir Nis agus na h-eileanan bho thòisich an Lockdown.

Mairidh aon sheirbheis gach là eadar Glaschu is na h-eileanan gu co-dhiù deireadh na mìos.

An-dràsta 's e an aon sheirbheis adhair eadar na h-Eileanan Siar agus tìr-mòr itealan a bhios a' falbh eadar Steòrnabhagh, Beinn nam Fadhla agus Glaschu aon triop san là.

Thuirt Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIAL) gu bheil iad air siostam ùr glanaidh agus astrachadh sòisealta a chur an sàs.

Chuir Cathraiche Comataidh an Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, fàilte air an naidheachd, 's e ag ràdh gum bi e na bhuannachd gu h-àraid do dh'euslaintich a tha an eisimeil a bhith air ais 's air adhart a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir.

Thuirt ceannard Loganair, Jonathan Hinkles, gun tòisich an t-seirbheis a-rithist às dèidh chòmhraidhean le Còmhdhail Alba, 's gum bi i ri fhaotainn do dh'euslaintich agus luchd-obrach riatanach.