1,800 cosnadh an cunnart aig MacDonald Hotels

Image copyright Phil Champion/Geograph Image caption Taigh-òsta MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir

Dh'fhaodadh gun tèid suas ri 1,800 cosnadh a ghearradh leis a' chompanaidh MacDonald Hotels.

A' dh'aindeoin 's gu bheil a' chuid mhòr den luchd-obrach air fòrladh, tha a' chompanaidh ag ràdh nach urrainn dhaibh cumail a' dol mar a tha iad.

Tha an treas cuid de na taighean-òsta aig MacDonald Hotels, 11 dhiubh, ann an Alba le togalaichean ann an àiteachan mar an Aghaidh Mhòr agus ri taobh na Pàrlamaid Albannaich ann an Dùn Èideann.

B'fheudar dhaibh dùnadh ri linn an lockdown, leis a' chuid as motha den 2,200 luchd-obrach gan cur air fòrladh.

Thàinig naidheachd Diciadain gur dòcha gum faod gnìomhachasan turasachd fosgladh às ùr bhon 15mh là den Iuchar.

Ach tha MacDonald Hotels agus companidhean aoigheachd eile air a bhith a' coimhead air an t-seòrsa mhargaidh a bhios romhpa, agus air co-dhùnadh nach bi e comasach dhaibh cuibhreann de na cosgaisean fòrlaidh a phàigheadh bho thoiseach an Lùnastail.

Thuirt leas-cheannard na companaidh, Gòrdan Friseal, gur dòcha gum bi aca ri suas ri 1,800 duine a phàigheadh dheth, le cosnaidhean gan gearradh aig a h-uile ìre den ghnìomhachas.

A-rèir Mhgr Fhriseil, cha thill cùisean gu faisg air mar a bha iad gus an tèid na riaghailtean a lagachadh gu mòr, agus gus am bi daoine a' faireachdainn cofhurtail a bhith a' tadhal air taighean-òsta agus taighean-bìdhe a-rithist.