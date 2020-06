Cead ga dhiùltadh do loidse mhòir an Cinn Tàile

Image copyright Reuters

Bhòt comhairlichean air a' Ghàidhealtachd an aghaidh an iarrtais às ùire bho riaghladair Dhubai airson loidse mhòr a thogail air an oighreachd aige ann an Inbhir Ìonaid ann an Cinn Tàile.

Bhòt comhairlichean 9 gu 5 an aghaidh an iarrtais aig Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

B' e seo an treas turas a dh'fheuch an Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ri cead fhaighinn airson loidse mhòr a thogail air an oighreachd aige ann an Inbhir Ìonaid.

Bha oifigearan dealbhachaidh air moladh cead a thoirt seachad an turas seo air sgàth 's gun deach na planaichean atharrachadh.

Ach bha cuid san sgìre a' cur na aghaidh, nam measg Ruairidh MacLeòid, a thog dragh mu cho faisg 's a bhiodh an loidse air an taigh aige, is a thuirt gun robh faireachdainn san sgìre nach robh luchd-dealbhachaidh Chomhairle na Gàidhealtachd ag èisteachd.

Chuir cathraiche Comataidh Dealbhachaidh a' Chinn a Tuath, Maxine Nic a' Ghobhainn, gluasad air adhart ag ràdh gum bu chòir cead a dhiùltadh air sgàth 's gun robh an togalach gu bhith ro fhaisg air taighean a bh' ann, 's nach robh an t-iarrtas mothachail gu leòr air feumalachdan na coimhearsnachd.