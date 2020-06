Chan eil cruinneachaidhean mòra ceadaichte an-dràsta fo riaghailtean an lockdown, agus mar sin, cha bhi fèilltean àiteachais ann as t-Samhradh seo - eadar an fheadhainn mhòra mar Fhèill an Eilein Dhuibh agus an fheadhainn sgìreil.

Agus tha ionndrainn mhòr gu bhith orra, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.