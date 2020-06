Poilis Alba

Tha oifigearan poilis ann an Alba ag ràdh gu feum feadhainn a nì maoigheadh agus ionnsaighean a' bagairt Covid-19 orra an cumail an grèim gus an tèid iad mu choinneamh na cùirte. Tha Caidreachas Poilis na h-Alba ag ràdh gu bheil an lagh an-dràsta a' taobhadh ris an fheadhainn a nì eucoir, seach na poilis a tha a' feuchainn ri riaghailtean an lockdown a chur an sàs. Dh'innis an Caidreachas do fo-chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh gur e suidheachadh mì-mhoralta a tha sin.

Agus chaidh innse dhan a fo-chomataidh sin an-diugh gu robh Poilis na h-Alba gu math air thoiseach air feachdan poilis eile ann am Breatainn a' toirt spèis do chòirichean daonna anns an lockdown. Bha cathraiche na comataidh neo-eisimeilich a tha a' sgrùdadh mar a laimhsich na poilis an lockdown a' toirt fiosrachaidh do bhuill aig Holyrood. Thuirt e gu bheil am mòr-shluagh san fharsaingeachd riaraichte leis mar a chur na poilis ann an Alba na cumhachdan ùra an sàs.

Coimhearsnachdan

Thig tuilleadh fiosrachaidh bho Riaghaltas na h-Alba an-diugh fhathast mu phlanachan 'son coimhearsnachdan a chuideachadh tro èiginn a' Choròna-bhìorais. Bidh deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar air na planachan èiginneach sin.

Home Farm

Tha tè de bhuill na Gàidhealtachd ann am Pàrlamaid na h-Alba ag ràdh gun do dh'fhàilig NHS na Gàidhealtachd na'n dleasdanas do luchd-còmhnaidh Dachaidh Chùraim Home Farm ann am Port Rìgh, agus an càirdean. Chaochail deichnear ann an sin le Covid-19 agus dh'iarr Buidheann Sgrùdaidh a' Chùraim cead a ruith a thoirt bhon chompanaidh HC-One. Tha a' chùis sin a' tilleadh gu Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis a-màireach. Fhuair am ball Làbarach, Rhoda Ghrannd, dearbhadh bhon bhòrd-slàinte gun deach còignear euslainteach a ghluasad bhon ospadal gu Home Farm 'sa Mhàirt aig toiseach staing a' Choròna-bhìorais. Bha sin goirid an dèidh casg a thogail air Home Farm bho euslaintich ùra a ghabhail an dèidh sgrùdaidh farsaing an-uiridh mu dhòighean-obrach agus cùram san dachaigh.

Loidse

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' beachdachadh an-diugh an rithist air cead-dealbhachaidh dhan uachdaran, an Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 'son loidse ùr air Oighreachd Inbhir Ìonaid air Taobh Siar Rois. Tha na h-oifigich a' moladh cead dha an turas seo agus an t-uachdaran air na planaichean atharrachadh trì tursan mu thràth agus mòran de mhuinntir an àite a' cur na aghaidh. Tha fear dhiubh sin Ruairidh MacLeòid, ag ràdh gu feum a' chomhairle atharrachadh a thoirt air an dòigh 'sam bheil iad a' dèiligeadh ri cùisean dealbhachaidh agus gu bheil muinntir na sgìre sin a' faireachadh nach tug a' chomhairle feairt orra.