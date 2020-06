Taic do Black Lives Matter an Inbhir Nis

Chuir na ceudan de luchd-iomairt postairean agus teachdaireachdan an-àirde air Drochaid Nis an Inbhir Nis Didòmhnaich a nochdadh co-adhbhair ris an iomairt Black Lives Matter anns na Stàitean Aonaichte.

Thuirt an fheadhainn a chur an togail-fianais air dòigh gur e briseadh dùil a bh' ann gun do reub aon duine grunn de na teachdaireachdan sìos, ach nach robh sin air tachartas soirbheachail a fhuair taic mhòr a mhilleadh.

Thuirt Catherine Welsh, a bha am measg an fheadhainn a chur a' chùis air dòigh, gu bheil gràin-cinnidh a cheart cho cudromach mar chuspair air Ghàidhealtachd 's a tha e an àite sam bith eile.

"Tha seo cho cudromach 's a ghabhas," thuirt i.

"Feumaidh guthan dhaoine a bhith air an cluinntinn," thuirt i.

Cothrom bruidhinn

Thuirt Ms Welsh gun do thòisich iad buidheann a tha ag amas toirt air daoine bruidhinn barrachd mu dheidhinn gràin-cinnidh agus ceistean a thogail.

Tha a' bhuidheann cuideachd a' toirt daoine cruinn còmhla airson cothrom a thoirt dhaibh an guth a thogail air a leithid.

"Saoilidh mi, gu leòr den ùine, nach bi daoine a' bruidhinn, agus nach fhaicear thu mar bhall de mhion-shluagh air Ghàidhealtachd.

"Air na meadhanan sòisealta chunnaic sinn iomraidhean bho dhaoine a' faighneachd carson a tha daoine an Inbhir Nis ag iomairt mu dheidhinn seo bhon chan eil daoine dubha sam bith an Inbhir Nis.

"Tha sin dìreach na chùis uabhais!

"Chan eil daoine mothachail dha seo dha-rìribh, agus tha sinn dìreach airson àite sàbhailte 's cothrom bruidhinn mu dheidhinn a thoirt do dhaoine," thuirt i.