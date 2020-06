FAI Super Puma gus tòiseachadh san Lùnastal

Image caption Bhàsaich ceathrar san tubaist ann an 2013

Tòisichidh Rannsachadh Tubaist Bhàsmhoir air mar a thàinig heileacoptair a-nuas far Shealtainn a' marbhadh ceathrar, deireadh an Lùnastail aig astar.

Bha 18 duine air bòrd nuair a thàinig an Super Puma a-nuas ann an 2013.

Bhàsaich Sarah Darnley, 45, à Eilginn, Gary McCrossan, 59, às Inbhir Nis, Duncan Munro, 46, à Bishop Auckland, agus George Allison, 57, à Winchester.

Chaidh maill a chur roimhe air rannsachadh, a bha dùil a thòisicheadh sa Chèitean, ri linn suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Dh'innis Prìomh Shiorram Roinn a' Mhonaidh, Derek Pyle, do ro-èisteachd air astar nach b' e co-dhùnadh furasta a bh' ann gun deadh an rannsachadh a chumail air astar.

Ach thuirt e gun robh e an dòchas gun gabhadh e dèanamh gu coileanta.

Image caption Thogadh cuimhneachan ann an Sealtainn dhaibhsan a bhàsaich.

Tha dùil gum faodadh an rannsachadh leantainn suas ri ceithir seachdainnean.

Thuirt Màrtainn Richardson, a tha a' riochdachadh a' Chrùin, gun do chuir suidheachadh COVID-19 maill air gnothaichean, ach gu bheil e misneachail gun gabh obair a chrìochnachadh air thoiseach air an èisteachd bhiortail san t-Sultain.

Dh'innis am Prìomh Shiorram Pyle gum faodadh e tòiseachadh Diluain 31mh Lùnastal, gum biodh e deiseil mu dheireadh na Sultaine, agus gum faodadh co-dhùnadh tighinn ro dheireadh na Damhair.

Thuirt Alan Rodgers, a tha a' riochdachadh nan teaghlaichean sa chùis, gun robh e tàmailteach nach gabhadh an gnothach a dhèanamh sa chùirt gu traidiseanta.

Ann an 2016, dh'innis aithisg nach robh na pìleatan a' cumail sùil gu h-èifeachdach air ionnsramaidean air bòrd an heileacoptair, sna mionaidean mus do thachair an tubaist.

Thuirt Meur Rannsachaidh ann Tubaistean Adhair (AAIB) gun robh an dìth faire seo air fàgail nach deach mothachadh gun robh an t-itealan a' call astair.

Bha oidhirpean gus smachd fhaighinn air ais air an heileacoptair ro anmoch, thuirt iad.

Thuirt an aithisg cuideachd nach b' e mar a bhuail an heileacoptair an t-uisge a dh'adhbharaich bàs.

Thuirt iad nach robh cothrom aig aon den cheathrar faighinn às, gun robh aon neach gun chomas ri linn lot mu an ceann, gun do bhàthadh neach eile mus do ràinig iad uachdar an uisge, agus gun do dh'eug neach eile san rath-shàbhalaidh ri linn trioblaidean cridhe.