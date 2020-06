Eacarsaich Iris

Thuirt Ministear a' Cheartais, Humza Yousaf, gun tug Riaghaltas na h-Alba spèis do dh'Eacarsaich Iris ann an 2018 a rinn tomhas air ciamar a dhèiligeadh Alba ri sgapadh galair coltach ris a' Choròna-bhìoras. Thog an aithisg an dèidh na h-eacarsaich dragh agus teagamhan am measg luchd-obrach slàinte mu chion uidheamachd agus aodach dìon PPE, agus chaidh plana a mholadh mu choinneimh sin. Thuirt Mgr Yousaf gun do rinn an Riaghaltas oidhirp air na ceistean sin a fhreagairt, ach thuirt e nach b' urrainn do dh'eacarsaich ullachadh ceart agus aithne a thoirt dhan a h-uile trioblaid a thàinig le sgapadh galair air feadh an t-Saoghail mar a rinn COVID-19.

Banachdach

Thuirt a' chompanaidh mheidigeach AstraZeneca gun do rinn iad aonta le companaidh Ìnnseannaich airson banachdach do ChOVID-19 a dhèanamh. Tha Oilthigh Oxford a' dealbhachadh na banachdaich sin an-dràsta. Tha dùil gun dèan a' chompanaidh Ìnnseannach 2bn dòs den droga, agus thuirt Astrazeneca gum bu chòir fios a bhith aca san t-Sultain a bheil a' bhanachdach èifeachdach.

Obraichean

Cha robh buaidh a' Choròna-bhìorais air margaidh a' chosnaidh buileach cho dona sa Chèitean sa bha sa Ghiblean. Tha sgrùdadh mìosail Bhanca Rìoghail na h-Alba ag ràdh gun robh nas lugha chompanaidhean a' fastadh luchd-obrach, agus nuair a bha gur e pàigheadh nas lugha a bha iad a' toirt seachad. Ach bha barrachd dhaoine deònach obair phàirt-ùine a dhèanamh, 's tha e coltach gun robh an siostam fòrlaidh gam fàgail saor airson sin a dhèanamh.

Braisil

Ghabh Braisil àite na h-Eadailte mar an treas dùthaich as motha de bhàs le COVID-19, às dèidh nan Stàitean Aonaichte agus Breatainn. Tha còrr is 34,000 bàs ann am Braisil leis a' bhìoras. Tha Riaghaltas na Frainge ag ràdh gu bheil smachd acasan a-niste air a' ghalar, mar thoradh air cho teann 's a bha an Lockdown aca. Tha mu 1,000 cùis ùr den bhìoras anns an Fraing a h-uile là an-dràsta, ach bha àireamh a' bhàis sìos gu 42 an-dè.

Earra-Ghàidheal

Tillidh na tidsearan gu sgoiltean Earra-Ghàidheal is Bhòid seachdain Diluain an 15mh là den mhìos a dh'ullachadh airson na cloinne a' tilleadh an dèidh saor-làithean an t-Samhraidh. Thuirt an t-ùghdarras ionadail, nuair a thòisicheas an teirm ùr, air an 11mh là den Lùnastal, gur e measgachadh a bhios ann eadar teagasg anns an sgoil agus anns an dachaigh, le prìomhachas ga thoirt do dh'astar shòisealta. Tha Comataidh an Fhoghlaim ann am Pàrlamaid na h-Alba a' coinneachadh an-diugh a dheasbad fosgladh nan sgoiltean.