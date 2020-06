Fraser a' fàgail Ross County

Image copyright Craig Foy - SNS Group

Dh'innis Ross County gu bheil an sgiobair aca Marcus Fraser a' fàgail a' chluba às deidh dha cùmhnant ùr a dhiùltadh.

Bha an cluicheadair dìon ann an Inbhir Pheofharain fad còig bliadhna gu leth às deidh dha gluasad bho Celtic ann an 2015.

Chluich e còrr air 190 turas do Chounty agus bha e mar phàirt dhan sgioba a thog Cupa Lìg na h-Alba ann an 2016.

Chaidh a dhèanamh na sgiobair ann an 2018 às deidh do dh'Anndra Davies an cluba fhàgail, agus stiùir e an sgioba gu tiotal an Championship agus air ais suas dhan Phrìomh Lìog.

A dh'aindeoin 's gun deach cùmhnant ùr a thabhainn air, tha Fraser air co-dhùnadh soraidh slàn fhàgail aig County,

Thuirt na co-mhanaidsearan Stuart Kettlewell agus Steven Ferguson gur e seirbheiseach air leth a bh'ann am Fraser dhan a' chluba.

Thug iad taing dha airson a bhith cho dealasach agus proifeasanta fhad 's a bha e còmhla ri County agus thuirt iad gun robh iad a' guidhe gach soirbheachas dha san àm ri teachd.