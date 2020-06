Ìmpidh air luchd-cùraim a bhith furachail

Thathas a' cur impidh air luchd-obrach dhachaighean-cùraim sa cheann a tuath a bhith air am faiceall, às dèidh mar a chaidh briseadh a-steach air trì ionadan cùraim ann an Inbhir Nis an t-seachdain seo.

Thàinig an rabhadh bho Chathraiche Meur na Gàidhealtachd de Bhuidhinn Chùraim na h-Alba, Christopher Allan, a thuirt gun robh na thachair "dìreach uabhasach".

Thuirt na Poilis gun deach £700 a ghoid bho dhachaighean-cùraim air Rathad Chùil Daothail agus Slighe Chinn a' Mhìllidh.

Ged nach deach càil a thoirt bhon dachaigh-chùraim air Craobh-shràid Sgor Gaoithe, thuirt an fheadhainn leis a bheil e gun deach a ghlanadh gu mionaideach agus a dhì-ghannrachadh.

Chaidh briseadh a-steach orra eadar oidhche Mhàirt an 2na Ògmhìos agus madainn Diciadain an 3mh Ògmhìos.

Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu chàr ghlas Audi S5 a chaidh fhaicinn faisg air na dachaighean aig an àm.

'Uabhasach'

Thuirt Mgr Allan bho Chùram na h-Alba: "Tha e dìreach uabhasach gu bheil daoine ag amas air dachaidgean-cùraim agus seann daoine san dòigh seo, gu h-àraidh tro àm a tha gu math dùbhlannach.

"Tha mi a' tuigsinn gun deach daoine a-steach, 's dòcha nuair nach robh an luchd-obrach mothachail, agus air airgead a thoirt leotha agus fiù 's air a dhol a-steach a rumannan an luchd-còmhnaidh agus nithean luachmhor a ghoid.

"Bu chòir luchd-obrach cùraim agus manaidsearan a bhith air am faiceall an-dràsta, chan e a-mhàin le cò tha iad a' leigeil a-steach tron là, ach ann a bhith a' dèanamh cinnteach gu bheil an togalach teàrainte air an oidhche cuideachd," thuirt e.