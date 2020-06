Sreapaibh a rèir nan riaghailtean gun chàin

Image caption Na beanntan

Cha tèid peanas-airgid a chur air sreapadairean agus luchd-coiseachd nam beann, ma tha aca ri cuideachadh fhaighinn bho sgioba-teasairginn nam beann - cho fad 's a tha iad air cumail ri riaghailtean an Lockdown.

Tha seo às dèidh mar a chaidh casaid a chur mu choinneimh dithis shreapadairean air an deach cobhair a dhèanamh faisg air a’ Chrìon-Làraich air an deireadh-sheachdain a chaidh.

Bha an dithis air siubhal còrr is 60 mìle bhon dachaigh ann an Glaschu gus na beanntan faisg air a’ Chrìon-Làraich a shreap - a’ bristeadh riaghailtean Riaghaltas na h-Alba, a thuirt nach bu chòir do dhaoine siubhal còrr is còig mile bhon dachaigh fhèin.

Riaghailtean

Tha draghan ann a-nis am measg luchd-coiseachd agus sreapadairean gun tèid am peanasachadh ma nì iad air na beanntann.

Ach thuirt ceannard na buidhne ‘Mountaineering Scotland’, Stiùbhart Younie, nach bu chòir dragh a bhith air duine a tha a' leantainn nan riaghailtean.

Thuirt Damon Powell bho sgioba theasairginn gum bu chòir misneachd gu leòr a bhith aig daoine fios a chur orra, ma bhios iad ann an èiginn.

Thuirt Poileas Alba gu bheil iad airson gun cum luchd-coiseachd ri riaghailtean an Lockdown, agus gur e peanas-airigid an rud mu dheireadh a bhios iad ag iarraidh a chur air daoine.