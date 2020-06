GMB a' càineadh SSE a thaobh cùmhnant tuath-gaoithe

Tha aonadh an GMB air a' chompanaidh SSE Renewables a chàineadh 's iad air dearbhadh gu bheil iad air 51% de thuath-ghaoithe Seagreen far a' chosta an ear a reic ris a' chompanaidh Fhrangaich, Total.

Phàigh Total £70m air a shon.

Bidh SSE Renewable ge-tà, os cionn na h-obrach airson an tuath-gaoithe a thogail an ear air sgìre Aonghais agus tha dùil gum bi i deiseil ann an 2022/23.

Ach tha an fhearg air na h-aonaidhean agus an GMB ag ràdh gum bi seo na bhuannachd dhan Danmhairg agus Dubai seach Alba.

"Bonanza Chosnaidhean"

Tha am pròiseact luach timcheall air £3bn 's tha SSE mar thà air cùmhnant airson 114 crann-gaoithe a thoirt don chompanaidh Vestas.

Thèid na sgiathan a thogail san Isle of Wight.

Thug SSE mar thà cùmhnant airson stèisean dealain sa mhuir do Eversendai Corporation ann an Dubai, agus chan eil cinnt fhathast mu na còig seacaidean stàlainn a-mach à 114 a gheall iad do ghàrraidhean DFBarnes.

Thuirt Ministear a' Chuamhachd aig Westminster, Kwasi Kwarteng, gun tèid na ceudan chosnaidhean a chruthachadh le Seagreen, a' toirt piseach air an eaconomaidh agus aig a' cheart àm, a' gearradh ghasaichean CO2 agus a' toirt chumhachd do na milleanan de dhachannan ann am Breatainn.

Ach thuirt Rùnaire GMB an Alba, Gary Mac a' Ghobhainn, gu bheil Mgr Kwarteng faoin 's e ag ràdh gu bheil a' bhuannachd gu lèir a' dol a-null thairis.

Tha an GMB ag iarraidh ro-innleachd ùir sa bhad bho Riaghaltasan na h-Alba agus Bhreatainn airson chumhachd ath-nuadhachail 's iad den bheachd gu bheil an dà riaghaltas air fàiligeadh.

Thuirt Mgr Mac a' Ghobhainn gun robh geallaidhean mu 'bonanza' chosnaidhean do dh'Alba, agus gum biodh Alba na Saudi Aràibia airson chumhachd ath-nuadhachail a' coimhead gu math falamh le na cosnaidhean, da rèir-san, gu lèir a' dol a dhùthchannan eile.

Aig a' cheart àm tha a' chompanaidh Seaway 7 air cùmhanant fhaighinn airson bun-structar agus càballan a chur air dòigh aig làrach Seagreen agus tha seo a' ciallachadh gun tèid 30 cosnadh a ghlèidheadh san ionad aca an Obar Dheathain.

Tha Seaway 7 an dùil gun leudaich iad an àireamh luchd-obrach gu 50 leis a' chùmhant seo.