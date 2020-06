CalMac a' leudachadh clàr-ama èiginnich

Leudaichidh CalMac an clàr-ama èiginneach aca gu co-dhiù deireadh an Ògmhios.

Cha ghabhar ri bucadh gu às dèidh deireadh na mìos, agus a' chompanaidh ag obair còmhla ri Riaghaltas na h-Alba agus Còmhdhail Alba gus riaghailtean siubhail a' Choròna-bhìorais a chur an gnìomh.

"Cumaidh sinn oirnn a' gabhail stiùir bho Riaghaltas na h-Alba agus Còmhdhail Alba, agus sinn ag obair gu dlùth leis na coimhearsnachdan a tha sinn a' frithealadh," thuirt Àrd-Stiùiriche ChalMac, Robbie Druimeanach.

"Nuair a dh'aontaicheas sinn an t-ath cheum de na clàran-ama againn, bidh fhathast coltas gu math eadar-dhealaichte air seach amannan àbhaisteach.

Adhbhar Riatanach

"Bidh e stèidhichte, mar a tha e an-dràsta, air na prìomh sheirbheisean riatanach, agus na feumalachdan a bhios aig coimhearsnachdan eileanach."

'S e an stiùireadh oifigeil an-dràsta fhathast fuireach aig an taigh cho mòr 's as urrainn, fuireach san sgìre agad fhèin agus gun siubhal ach far a bheil fìor fheum.

Tha casg air siubhal eadar tìr-mòr agus eileanan na h-Alba ach do mhuinntir nan eilean, agus do dhaoine le fìor adhbhar riatanach leithid luchd-obrach deatamach.

Far a bheil adhbhar riatanach aig daoine a bhith a' siubhal air aiseag, tha fiosrachadh ri fhaighinn an seo air làraich-lìn ChalMac.

Cho luath 's a tha clàr-ama air aontachadh 'son nas fhaide den t-Samhradh, sgaoilidh CalMac fiosrachadh air an làraich-lìn aca agus air na meadhanan sòisealta aca.