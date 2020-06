Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh MacNèill a' seachnadh Westminster

Tha Ball nan Eilean Siar ann an Westminster am measg na tha gu math mì-thoilichte gu bheil a' Phàrlamaid an sin a' fosgladh a-rithist Dimàirt.

Thuirt Aonghas Brianan MacNèill nach eil e deònach siubhal a Lunnainn agus muinntir na sgìre aige fhèin a chur ann an cunnart bhon Choròna-bhìoras.

'S ann aig astar le ceanglaichean teicneòlais a tha a' Phàrlamaid air a bhith ag obair bho chionn ùine, ach tha ceannard Thaigh nan Cumantan, Jacob Rees Mogg, ag ràdh gu bheil e sàbhailte tilleadh.