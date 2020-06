Riaghaltas 'mothachail' mu FTMG

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad mothachail gu bheil suidheachadh sònraichte ann a thaobh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig is gu bheil dùil aca gun gabh ùghdarrasan ionadail feart air a sin nuair a dh'fhosglas na sgoiltean às ùr.

Dh'innis Comann nam Pàrant an t-seachdain seo chaidh gun robh iad air sgrìobhadh gu Riaghaltas na h-Alba - is iad ag ràdh gun robh e na "iongnadh" is na "bhriseadh-dùil" dhaibh nach robh sgeul air a' Ghàidhlig sa phlana nàiseanta a thaobh na sgoiltean a bhith a' tilleadh.

Tòisichidh sgoiltean na h-Alba fosgladh às ùr air an 11mh den Lùnastal.

Thuirt am Prìomh Mhinistear gur e "modh ionnsachaidh diofraichte" a bhios ann eadar foghlam san sgoil agus aig an taigh.

Bogadh

Thog Comann nam Pàrant ceist gu sònraichte am bi e comasach làn-bhogadh a dhèanamh san t-suidheachadh a bhios ann.

Tha Riaghaltas na h-Alba a-nise ag ràdh gur e slàinte chloinne is luchd-obrach am prìomh amas aca a thaobh na sgoiltean a bhith a' tilleadh, agus gum bi pàrantan cinnteach gu bheil na sgoiltean sàbhailte.

Thuirt an Riaghaltas gu bheil iad mothachail gu bheil feumalachdan sònraichte ann a thaobh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus gum feum bogadh a bhith ann.

Thuirt iad gu bheil dùil aca gun gabh ùghdarrasan ionadail feart air feumalachdan gach sgoilear is gach pàrant anns gach roinn nuair a dh'fhosglas na sgoiltean às ùr.