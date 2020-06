15 bliadhna de dh'Achd na Gàidhlig

Thathas a' comharrachadh 15 bliadhna bho chaidh Achd na Gàidhlig a stèidheachadh.

Dè feum a thàinig às ge-tà?

A bheil a' Ghàidhlig, mar chànan a thathas a' cleachdadh, ann an staid dad nas fheàrr an-diugh ri linn an Achd?

Choimhead am fear-naidheachd poilitigeach againn, Darren Linc, ris na ceistean sin.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Achd na Gàidhlig

'S ann às an Achd a thàinig Plana Nàiseanta na Gàidhlig ann an 2007.

Am measg na bha sa Phlana bha amas gum biodh, air a' char as lugha, 4,000 leanabh a' tòiseachadh ann am foghlam bun-sgoile tron Ghàidhlig ro 2021.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag aideachadh a-nise nach tachair sin, agus a h-uile coltas ann nach ruig iad fiù 's an còigeamh cuid den àireimh sin.

Fhuair Alasdair MacLeòid beachd Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig.