eSgoil air leudachadh bho thòisich an lockdown

Le sgoiltean na dùthcha dùinte 's ann air an eadar-lion a tha mòran chloinne a' faighinn an oideachaidh aca an-dràsta.

Tha an t-iarrtas airson eSgoil - a chaidh a stèidheachadh le Comhairle nan Eilean Siar bho chionn ceithir bliadhna - air a dhol am meud thar an dà mhìos mu dheireadh.

Bho thòisich an lockdown tha an àireamh sgoilearan a tha clàraichte aca air èirigh còig ceud per cent.

Tha tuilleadh aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Darren Linc.