Dh'innis Poileas Alba gu bheil dithis fhireannach marbh is gu bheil fear an grèim aca às dèidh tachartas ann an Inbhir Nis oidhche Dhiardaoin.

Thuirt iad gun deach an gairm gu taigh air Rathad Bhaile an Lòin ann an sgìre Bhaile a' Chnuic mu 10:00f.

Tha Iain MacAonghais ag aithris.