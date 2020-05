Aon dhe na rudan a tha air a thighinn am bàrr bho thòisich staing a' Choròna-bhìorais 's e cho deònach 's a tha daoine ann a bhith a' toirt cuideachaidh do chàch a chèile.

Am measg an iomadh eisimpleir a tha ri fhaighinn, tha buidheann ùr air taobh siar Ghlaschu a tha a' toirt taic do seann dhaoine, daoine a tha so-leònta neo aonranach.

Tha tuilleadh aig Niall Bartlett.