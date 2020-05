Dragh mu spadadh bhìobhairean

Image copyright SNH/Lorne Gill

Tha dragh mòr air buidhinn ghlèidhteachais mu mar a chaidh 87 bìobhair a mharbhadh fo chead an Alba air a' bhliadhna mu dheireadh.

Thuirt Urras Fiadh-bheatha na h-Alba, gum faodadh gun robh an spadadh, a chuir às do mun chòigeamh cuid de bhìobhairean na dùthcha, air "buaidh nach beag" a thoirt orra.

Ach thuirt Dualchas Nàdair na h-Alba, a bhios a' toirt seachad nan cead, nach robh an spadadh a' toirt droch bhuaidh sam bith air na beathaichean.

Chaidh bìobhairean a dhìon gu h-oifigeil fo lagh na h-Alba anns a' Chèitean an-uiridh.

Chan fhaodar am marbhadh, no na damaichean aca a thoirt air falbh, ach a-mhàin le cead gus cron mòr a sheachnadh air talamh àitich.

Thuirt SNH nach deach ceadan a thoirt seachad ach ann an àireamh bheag de sgìrean far a bheil bìobhairean, ann an Srath Tatha.

Sheall aithisg ùr gun deach 87 bìobhair a mharbhadh, 's gun deach 83 damaichean a thoirt air falbh eadar an Cèitean 's an Dùbhlachd an-uiridh.

Nochd ceannardan àiteachais dragh mun mhilleadh a nì bìobhairean air talamh àitich, le bhith a' togail dhamaichean 's ag àrdachadh ìrean aibhnichean.

Thuirt SNH gu bheil iad a' beachdachadh air bìobhairean a ghluasad a-mach à sgìrean far a bheil iad nan adhbhar còmhstrì, gu sgìrean far nach eil, taobh a-staigh nan dearbh shiostaman aibhne, gus na th' ann de na beathaichean a neartachadh.

Image copyright SNH Image caption Faodaidh pìoban cuideachadh ann a bhith a' lùghdachadh na buaidhe a tha damaichean bhìobhairean a' toirt.

"Chunnacas bìobhairean a' sgapadh mu 20% gach bliadhna mus d' fhuair iad fiù 's dìon," thuirt ceannard Làimhseachadh Fiadh-bheatha na buidhne, Robbie Kernahan.

"Saoilidh mi gum faod sinn a bhith cofhurtail gu bheil an ìre spadaidh seo seasmhach, 's nach eil e a' toirt droch bhuaidh sam bith," thuirt e.

'S ann an Srath Tatha is Uisge Fhoirthe agus Cnapadal an Cinn Tìre a tha a' mhòr-chuid de bhìobhairean na h-Alba.

Thugadh na beathaichean a-steach a Chnapadal mar phàirt de dheuchainn fo chead ann an 2009.

Bha iad air a dhol à bith gu dùthchasach an Alba o chionn 400 bliadhna.

Chaidh bìobhairean a chlàradh ann an Srath Tatha an toiseach ann an 2006, agus dùil ann gun do theich iad à àiteachan far an robh iad gan cumail, no gun deach an leigeil ma-sgaoil gu mì-laghail.

"Spadadh Trom"

Thuirt ceannard a' ghlèidhteachais aig Urras Fiadh-bheatha na h-Alba, Sarah Robinson, gun do nochd an aithisg "figearan draghail".

"Tha sin draghail dha-rìribh don Urras, o chionn 's gur e àireamh cho mòr a th' ann de na bìobhairean a th' ann an Srath Tatha," thuirt i.

"Tha fhios againn nach eil ann fhathast ach àireamh meadhanach beag de bhìobhairean, 's gur ann an sgìrean beaga a tha iad sa bhitheantas.

"Mar sin dheth, dh'fhaodadh an spadadh seo buaidh nach beag a thoirt air a' bheathach seo, a tha fo dhìon laghail.

"Agus gu dearbha, chuireadh spadadh trom leantainneach sam bith ceist mu choinneimh na tha an dàin dhaibh an Alba."

Chuir Ms Robinson fàilte air a' mholadh bìobhairean a ghluasad an taobh a-staigh nan sgìrean sa bheil iad mar thà.

"Bhiodh buannachd shònraichte an lùib a bhith a' gluasad bheathaichean chun an iomaill air siostaman aibhnichean Tatha agus Fhoirthe," thuirt i.

"Dh'fhaodadh seo an cuideachadh sgaoileadh nas fharsainne, agus a' bheàrn a th' ann eadar an dà sgìre an Alba far a bheil bìobhairean a dhùnadh," thuirt i.