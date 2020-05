Suidheachadh èiginn am Baile a' Chnuic

Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm gu suidheachadh ann an sgìre Bhaile a' Chnuic ann an Inbhir Nis oidhche Dhiardaoin.

Bha grunn charbadan poilis is charbadan-èiridinn an làthair aig làrach faisg air Eaglais Ghreyfriars air Rathad Bhaile an Lòin.

Thathas a' tuigsinn gun deach dà bhloca de fhlataichean a dhùnadh dheth is gu bheil poilis fhathast an làthair madainn Dihaoine.

Dhearbh neach-labhairt bho Phoileas Alba gur ann air Rathad Bhaile an Lòin a bha an tachartas mu 11 oidhche Dhiardaoin.

Cha chanadh iad an còrr aig an ìre seo.