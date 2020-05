Riaghailtean lockdown ag atharrachadh an Alba

Dhearbh am Prìomh Mhinistear gun tèid na riaghailtean a thaobh lockdown an Alba atharrachadh Dihaoine an 29mh den Chèitean.

Dh'fhoillsich Nicola Sturgeon ceithir ìrean anns a' chlàr-ama airson na riaghailtean a lagachadh beag air bheag agus a bhios, a rèir an Riaghaltais, aig a' cheart àm a' cumail smachd air a' Choròna-bhìoras.

Bho Dhihaoine faodaidh daoine coinneachadh ri chèile ann an àitean taobh a-muigh an dachaigh, mar eisimpleir ann an gàrraidhean no pàircean, fhad 's a chumas iad 2 mheatair bho chèile.

Ach dh'iarr i air daoine gun a bhith a' dol thairis air ochdnar a' coinneachadh ri chèile, agus gum bu chòir dìreach coinneachadh ri aon teaghlach eile anns an aon là.

Bu chòir, ma tha sibh a' gabhail biadh a-muigh, gun a bhith a' cleachdadh na h-aon chupanan, truinnsearan 's mar sin air adhart.

Faodar suidhe, no a bhith a' gabhail na grèine ann am pàircean, agus bidh cothrom ann a dhol a dh'iasgach, 's faodar goilf, tennis agus bowls a chluich - ach a-rithist a' cumail ris an riaghailt a thaobh a bhith 2 mheatair air falbh bho chèile.

Cha bu chòir coinneachadh ri daoine bho theaghlaichean eile am broinn thaighean cach a chèile.

Bidh cead aig daoine siubhal airson eacarsaich a ghabhail, ach fhathast a bhith a' dèanamh sin anns na sgìrean aca fhèin agus mas urrainn, le bhith a' coiseachd no a' dol air baidhseagal.

Faodaidh bùitean-gàrraidh fosgladh bho Dhihaoine agus thèid ionadan ath-chuairteachaidh fhosgladh bho Dhiluain 1mh den Òg-mhìos.

Cùram-chloinne

Bhon 3mh den Òg-mhìos bidh barrachd cothrom ionadan airson cùram-chloinne fhosgladh.

Ged a tha barrachd saorsa a' dol a bhith aig an t-sluagh, tha rudan ann fhathast a tha an Riaghaltas ag iarraidh air daoine a dhèanamh:

Fuireach aig an taigh cho tric 'sa ghabhas. Tha seo a' toirt a-staigh a bhith ag obair bhon taigh ma tha sin comasach, agus gun a bhith a' siubhal ro fhada bhon sgìre às a bheil thu a' fuireach.

Deuchain

Dh'iarr am Prìomh Mhinistear a-rithist air daoine gun a bhith a' siubhal gu na h-eileanan mura h-eil e deatamach.

Aig a' cheart àm, tha iomairt 'deuchainn is dìon' a' tòiseachadh an Alba Diardaoin.

Thèid iarraidh air a h-uile duine a tha air a bhith faisg air neach air a bheil an galar dearbhte, fuireach aig an taigh airson 14 là.

Ma tha comharran a' bhìorais ort, mar chasad ùr, fiabhras, no ma thu air comas a bhith a' faighinn blas no fàileadh air rudan a chall, bu chòir deuchainn a chur air dòigh agus an teaghlach no duine sam bith eile a tha a' fuireach còmhla riut, a chumail air falbh bho dhaoine eile airson 14 là.