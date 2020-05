Pròiseas slànachaidh NHS na Gàidhealtachd fosgailte

Image copyright Getty Images

Dh'innis NHS na Gàidhealtachd gu bheil pròiseas slànachaidh do dhaoine a dh'fhuiling burraidheachd aig a' bhuidhinn a-nise fosgailte.

Tha am pròiseas ùr ag èirigh a-mach à aithisg Sturrock mu chasaidean de bhurraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd

Dh'innis na ceudan dhan rannsachadh an-uiridh gun robh iad air "eagal, maoigheadh agus dol-a-mach mì-iomchaidh" fhuiling.

Chuir bòrd NHS na Gàidhealtachd taic ris a' phròiseas roimhe ach dh'innis iad nach tòisicheadh e a' chiad ghreis air sgàth èiginn a' Choròna-bhìorais.

Tha e a-nise air a dhol beò.

Gearan

Fon phròiseas, gheibh daoine cothrom gearan a thogail tron làraich-lìn, le post d, no air a' fòn.

Bidh panal neo-eisimeileach a' dèiligeadh ri cùisean is bidh cothrom aig daoine air leisgeul foirmeil, taic bho shaic-eòlaiche, is cothrom a dhol gu panal ath-sgrùdaidh eile.

Dh'innis am bòrd roimhe gum bi cothrom air airgead-dìolaidh.

Tha am pròiseas fosgailte do dhuine sam bith a dh'fhuiling burraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd suas gu deireadh 2019.

"Tha sinn air a bhith soilleir gu bheil sinn a' cur taic làidir ri daoine a tha air burraidheachd fhuiling", thuirt cathraiche NHS na Gàidhealtachd, an t-Oll. Boyd Robasdan.

Cultar

"Tha sinn fìor dhuilich a thaobh fulangas sam bith a bh' ann.

"Tha sinn ag iarraidh air daoine a tha no a bha ag obair aig NHS na Gàidhealtachd is a tha 'son bruidhinn mu bhurraidheachd a dhol an sàs sa phròiseas.

"Chaidh seo a dhealbh eadar co-obraichean, na h-aonaidhean is daoine a thog draghan bho thùs. Tha sinn airson cultar a leasachadh an seo far a bheilear ag èisteachd ri is a' cur luach anns a h-uile duine", thuirt e.

Gheibhear an làrach an seo is faodar fònadh cuideachd air 03333 445 892.