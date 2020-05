An Lockdown

Thòisich siostam an Riaghaltais - Deuchainn agus Dìon - airson a' Choròna-bhìorais an Alba agus ann an Sasainn an-diugh, le mìltean de luchd-obrach an sàs ann. Thèid fios air feadhainn a bha faisg air daoine air a bheil am bhìoras iad fhèin a chumail nan aonar airson cola-deug. Ged is e siostam saor-thoileach a th' ann, tha an Riaghaltas ag ràdh, ma nì daoine an dleastanas poblach agus ma ghabhas iad ris a' chomhairle, gun cuidich sin a' togail bhacaidhean an Lockdown nas luaithe. Tha an siostam ann an Èirinn a Tuath mar thà, 's tha dùil gun tòisich e anns a' Chuimrigh an ath-sheachdain.

Agus bidh tuilleadh fiosrachaidh aig Prìomh Mhinistear na h-Alba Nicola Sturgeon an-diugh mu thogail an Lockdown, agus dùil gun tòisich a' chiad ìre dheth sin a-màireach.

Easyjet

Tha coltas gun caill mu 4,500 de luchd-obrach Easyjet an dreuchd 's a' chompanaidh a' gearradh air ais gu mòr air an cuid obrach. Tha Easyjet ag ràdh gun toir e 's dòcha trì bliadhna air a' char as giorra mus till iad chun na h-ìre aig an robh iad an-uiridh mus do thòisich Covid-19.

Nissan

Tha Nissan a' dùnadh factaraidh nan càraichean aca ann am Barcelona, agus caillidh faisg air 3,000 duine an obair an sin. Bha call de £5bh air Nissan, dham buin cuideachd earrainnean ann am Mitsubishi agus Renault, air a' bhliadhna dhan Mhàrt. Cha toir seo buaidh air an fhactaraidh aca ann an Sunderland, a bhios a' fuireach fosgailte.

Comhairle na Gàidhealtachd

Tha coltas gum faodadh Comhairle na Gàidhealtachd a bhith £100m gann air a' bhliadhna ionmhais seo le buaidh a' Choròna-bhìorais. Agus tha dragh ann gum biodh an t-suim nas motha buileach nan dùisgeadh am bhìoras a-rithist ro dheireadh na bliadhna - rud a tha cuid den bheachd a dh'fhaodadh tachairt. Iarraidh a' Chomhairle cead an Riaghaltais airson dàil ann am pàigheadh nam fiachan a th' orra.

Mineapolis

Bha an dàrna oidhche de dh'àimhreit air sràidean Mineapolis anns na Stàitean Aonaichte, far a bheil connspaid mu bhàs dhuine duibh a bha an grèim aig na Poilis. Loisg na Poilis le peileirean rubair agus gas air an t-sluagh, a bha a' goid à bùthainnean agus a' cur teine ri togalaichean.

Hong Kong

Chuir Pàrlamaid Shìona aonta ri laghan tèarainteachd ùra ann an Hong Kong, a dh'aindeoin na h-àimhreit a tha sin a' dèanamh am measg a' mhòr-shluaigh anns an sgìre. Bheir an lagh ùr cead dha na seirbheisean dìomhair Sìonach a bhith ag obair ann an Hong Kong airson a' chiad uair.