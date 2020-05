A' cur agus a' buan

Ged a chuir an lockdown maill air an obair-togail air togalach ùr spaideil Ghàrradh a' Bhagh a Tuath ann am Barraigh, agus ged nach urrainn dhan fheadhainn a bhios a' faighinn taic ann a bhith frithealadh a' ghoireis, chan eil sin a' ciallachadh nach eil obair a' dol air adhart anns a' ghàrradh fhèin.

Am measg na tha a' bhuidheann a' dèanamh an-dràsta tha iad a' cur bogsaichean plantrais a-mach gu daoine. Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.