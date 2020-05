Toll £100m aig Comhairle na Gàidhealtachd

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gum bi iad £100m gann air a' bhliadhna ionmhais seo le buaidh a' Choròna-bhìorais.

Tha dragh air an ùghdarras cuideachd gum bi an t-suim nas motha buileach ma bhìos àrdachadh mòr eile ann an cùisean den bhìoras ro dheireadh na bliadhna, rud a tha cuid den bheachd a thachras.

Iarraidh iad cead bho Riaghaltas na h-Alba is Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte 'son dàil ann am pàigheadh nam fiachan a tha orra.

Thuirt ceannard buidseit an ùghdarrais, an Comh. Alasdair MacFhionghain, gur e suidheachadh dùbhlanach dha-rìribh a th' ann.

Dh'innis e gu bheil iad ag obair còmhla ri COSLA is riochdairean na sgìre ann an Dùn Èideann is Westminster feuch faochadh fhaighinn.

Agallamh ris a' Chomh. Alasdair MacFhionghain.

"Chan eil sinn diofraichte bho fheadhainn aig a bheil morgaidsean is tha na bancaichean a' toirt mar a chanas iad 'payment holiday' dhaibh airson trì no sia mìosan," thuirt an Comh. MacFhionghain.

"'S e seo a tha sinn ag iarraidh, am b' urrainn 'payment holiday' a bhith againn 'son bliadhna no dhà.

"'S e pandemic a th' againn, 's e crisis a th' ann, is feumaidh sinn a bhith a' coimhead ri gach nì airson coimhead às dèidh na Gàidhealtachd," thuirt e.

Thuirt Mgr MacFhionghain gum bi a' Chomhairle a' coimhead air a h-uile rud a th' ann a thaobh sàbhalaidhean.

Dh'innis e ge-tà, gun dèan iad an dìcheall obraichean a dhìon.