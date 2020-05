Riaghaltas gan dìon fhèin mu roinn a' chùraim.

Image copyright Getty Images

Thuirt am Prìomh Mhinistear gun do rinn Riaghaltas na h-Alba a h-uile dad a b' urrainn dhaibh gus seann daoine a dhìon tro staing a' Choròna-bhìorais leis an fhiosrachadh a bh' aca.

Bha Nicola Sturgeon a' bruidhinn ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar Diciadain is na pàrtaidhean dùbhlanach air draghan a thogail mu dhachaighean-cùraim gu sònraichte.

Thuirt ceannard nan Làbarach, Ridseard Leonard, gun robh cabhag air an Riaghaltas euslaintich a ghluasad bho ospadalan gu dachaighean-cùraim.

Thuirt e gun do rinn seo sgrios air dachaighean-cùraim na h-Alba.

Dh'iarr ceannard nan Tòraidhean, Jackson Carlaw, fiosrachadh air cia mheud euslainteach a chaidh a ghluasad bho ospadalan gu dachaighean-cùraim gun a dhol fo dheuchainnean 'son Covid-19.

"Tha e a-nise follaiseach gun robh na thachair ann an dachaighean-cùraim sa Mhàrt agus sa Ghiblean na sgainneal nàiseanta", thuirt Mgr Carlaw.

Thuirt e gum bu chòir rannsachadh poblach a bhith ann mun chùis.

"Tsunami"

Dh'innis Nicola Sturgeon gum bi rannsachadh poblach ann mu staing a' Choròna-bhìorais san fharsaingeachd - a' gabhail a-steach roinn a' chùraim.

Thuirt i gun do rinn Riaghaltas na h-Alba a h-uile rud a b' urrainn dhaibh airson seann daoine a dhìon leis an fhiosrachadh a bh' aca aig an àm.

"Tha dà phuing an seo is 's e puigean cudromach is reusanta a th' annta: nach robh còir againn a bhith air euslaintich nas sine a ghluasad bho ospadalan gu dachaighean-cùraim, is gun robh còir againn a bhith air barrachd dhaoine san t-suidheachadh sin a chur fo dheuchainnean ro-làimhe", thuirt a' Bh.Ph. Sturgeon.

"Tha mi a' tuigsinn gu bheil daoine a' coimhead air sin a-nise is a' faighneachd carson, ach chanainn riutha a bhith mothachail mun t-suidheachadh a bh' ann aig an àm.

"Bha sinn a' feitheamh air tsunami de chùisean den Choròna-bhìoras anns na h-ospadalan againn is bha sinn mothachail air na bha a' dol air adhart san Eadailt.

"Cha b'urrainn dhuinn a bhith air na seann daoine sin fhàgail san ospadal. Bhiodh e air an cur ann an cunnart mòr is bhiodh mòran, tha mi cinnteach, air bàsachadh san t-suidheachadh sin, thuirt i.

A rèir nam figearan aig Clàran Nàiseanta na h-Alba, bha 46% de bhàs ann an Alba co-cheangailte ri Covid-19 ann an dachaighean-cùraim.