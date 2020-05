Spòrs beò a' tilleadh gu BBC ALBA

Tha spòrs beò gus tilleadh gu BBC ALBA is geamaichean bho Bhundesliga nam Ban sa Ghearmailt gu bhith air an craoladh air an t-seanail.

Mar iomadach lìog eile air feadh an t-saoghail, bha Bundesliga nam Ban na tàmh anns na trì mìosan mu dheireadh air sgàth suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Thill Bundesliga nam fear mar-thà is geamaichean air an cluich air cùl dhorsan dùinte, is tha na boireannaich a-nise gus tòiseachadh às ùr cuideachd.

Bidh BBC ALBA a' craoladh sreath de gheamaichean às a' Ghearmailt beò, a' tòiseachadh Disathairne nuair a thèid FC Bayern München an aghaidh TSG 1899 Hoffenheim.

Taic

Lìonaidh seo beàrn dhan fheadhainn a tha gu mòr ag ionndrainn spòrs beò air an telebhisean, is tha BBC ALBA ag ràdh cuideachd gu bheil e a' sealltainn uair eile an cùl-taic a th' aca airson spòrs nam ban.

"Tha sinn air ar dòigh glan fear de phrìomh lìogan nam ban san Roinn Eòrpa a thoirt gu luchd-amhairc BBC ALBA", thuirt Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair MG ALBA agus ceannard spòrs air BBC ALBA, Iseabail Nic an t-Sagairt.

"Ann a bhith a' dèanamh seo tha sinn a' taisbeanadh sàr-mhathas spòrs nam ban a thuilleadh air a bhith a' toirt Gàidhlig gu luchd-amhairc nach biodh ga fhaicinn mar chànan beothail san là an-diugh às aonais an t-seòrsa craoladh seo.

"Tha sinne aig BBC ALBA gu mòr a' taiceachadh fàs ball-coise nam ban ann an Alba agus le bhith a' taisbeanadh an FlyerAlarm Frauen-Bundesliga tha sinn a' lìbhrigeadh spòrs beò aig àrd ìre aig àm far a bheil fios againn gu bheil feum air an luchd-amhairc air agus a' sealltainn dè tha comasach ann an ball-coise nam ban", thuirt i.

Clàr-ama

Seo na geamaichean a bhios air BBC ALBA:

Disathairne 30mh den Chèitean - FC Bayern München v TSG 1899 Hoffenheim, 1200

Dihaoine 5mh den Ògmhios - TSG 1899 Hoffenheim v Bayer 04 Leverkusen, 1815

Disathairne 13mh den Ògmhios - SGS Essen v VfL Wolfsburg, 1200

Didòmhnaich 14mh deb Ògmhios - FC Bayern München v FF USV Jena, 1300

Diciadain 17mh den Ògmhios - VfL Wolfsburg v SC Freiburg 1300

Dh'fhaodadh gum biodh an tuilleadh gheamannan ann a rèir toraidhean mar a thig an t-seusan gu crìoch.

Chan eil e follaiseach fhathast cuine thilleas spòrs ann an Alba.