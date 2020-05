CnES ag ullachadh airson tilleadh nan sgoiltean

Tha ceannardan foghlaim anns na h-Eileanan an Iar a' beachdachadh air iarraidh air luchd-teagaisg a th' air an dreuchd a leigeil seachad tilleadh a dh'obair airson taic a thoirt do sgoiltean cumail ri astarachadh sòisealta.

Thathas an dòchas gum biodh seo na chuideachadh gus an àireamh de sgoilearan anns gach clas a lùghdachadh, agus gum biodh e mar sin na b'fhasa riaghailtean ùra a thaobh slàinte agus sàbhailteachd a chur an gnìomh.

"Tha sinn a' coimhead ri tidsearan a tha air an dreuchdan fhàgail a thoirt air ais, is daoine eile a tha ann an suidheachadh far am b'urrainn dhaibh ar cuideachadh", thuirt Stiùiriche Foghlaim na Comhairle, Bernard Siosalach.

"Leigidh sin leinn buidhnean nas lugha a bhith againn", thuirt e.

Dhearbh a' Chomhairle cuideachd gum bi an là sgoile air a roinn air dhòigh gus nach bi clann uile a' tighinn a-steach aig an aon àm nuair a thilleas iad.

Busaichean

Thuirt iad nach bi uidhir a' siubhal air busaichean sgoile aig an aon àm, ach gum feuch iad ri dèanamh cinnteach gum bi clann às an aon teaghlach a' tighinn dhan sgoil còmhla far an gabh sin a dhèanamh.

Dh'innis Mgr Siosalach cuideachd gun till cuid de luchd-teagaisg thairis air an t-samhradh gus sgoiltean a dheasachadh.

Thug e taing do phàrantan airson na tha iad air a dhèanamh gus clann a chuideachadh anns na seachdainean mu dheireadh.

Thuirt e nach bu chòir iomagain a bhith ann gu bheil clann air foghlam cudromach a chall, is gum bithear a' dèanamh cinnteach nach eil duine a' tuiteam air deireadh.

Tillidh sgoiltean na h-Alba air an 11mh den Lùnastal.