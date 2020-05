Dròn ga chur a Mhuile

Image caption Cha toir an turas eadar an t-Òban agus Muile ach cairteal na h-uarach.

Tha deuchainnean gan dèanamh le dròn airson uidheamachd mheidigeach a chur a Mhuile às an Òban, 's dùil gun cuidich seo le deuchainnean airson a' Choròna-bhìorais.

'S e seo a' chiad dheuchainn dha leithid, 's b' fheudar cead iarraidh bho Ùghdarras an Itealaich Shìobhalta (an CAA).

Tha an dròn comasach air cuideam de 5kg a ghiùlan.

Bha dùil na deuchainnean a dhèanamh co-dhiù, ach chaidh na planaichean a thoirt air adhart air sgàth èiginn a' Choròna-bhìorais.

Cha toir an turas eadar an t-Òban agus an t-ospadal ann an Creag an Iubhair ach cairteal na h-uarach, agus tha dòchas aig a' cheann-thall gun gabh deuchainnean airson a' Choròna-bhìorais a chur a Mhuile, agus a thilleadh air ais, le dròn.

Sgìrean sgapte

Thuirt Stephen Whiston bho Chaidreachas Slàinte agus Obair Shòisealta Earra-Ghàidheal 's Bhòid, le bhith a' cleachdadh an teicneolais seo, gum bi iad comasach air dèiligeadh ri feumalachdan slàinte dhaoine a tha a' fuireach ann an sgìrean iomallach nas luaithe.

Tha an fheadhainn a tha an sàs anns a' phròiseact ag ràdh gum faodadh an aon seòrsa rud a bhith air a chleachdadh airson seirbheisean slàinte a thoirt seachad ann am pàirtean eile de dh'Alba.

Thig an deuchainn gu ceann air a' 5mh là den Òg-mhìos.