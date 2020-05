A' Ghàidhlig gun iomradh am bile inimreachais ùr

Le bile mu shiostam ùr in-imreachais a' dol tro Phàrlamaid Westminster an-drasta, tha puingean gan toirt seachad airson diofar sgilean a bhios aig in-imrichean.

Tha a' Bheurla nam measg.

Ach chan eil a' Ghàidhlig, a' Chuimris no a' Ghaeilge - chan fhaigh thu puingean sam bith air an son sin.

Dh'innis Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney, le uallach airson na Gàidhlig, gun robh e am beachd a' phuing seo a thogail le Oifis na Dùthcha.

"Saoilidh mi gum bu chòir a' Ghàidhlig a bhith am measg siostam nam puingean," thuirt e.

"Chunnacas eisimpleirean roimhe far a bheil cuid de luchd-obrach riatanach - gu h-àraid ann am foghlam - aig a bheil a' Ghàidhlig, air feuchainn ri tighinn a-steach a Bhreatainn, 's a dh'Alba, airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a thoirt seachad, 's nochd Oifis na Dùthcha nàimhdeas dhaibh.

"'S e sgilean a tha seo, ri linn foghlaim dhidseataich, ri linn mar a bhios daoine a' tighinn beò, a bhios aig daoine air feadh an t-Saoghail.

"Chan eil mi airson Alba - gu h-àraid coimhearsnachd na Gàidhlig - fhaicinn a' call cothrom air na sgilean sin," thuirt e.

Thuirt e gun iarradh e air Oifis na Dùthcha puingean a thoirt seachad airson na Gàidhlig cuideachd.

A' Chuimris

Sgrìobh Coimiseanair Cànain na Cuimris, Aled Roberts, gu Oifis na Dùthcha dà thuras, agus ged a fhuair e dearbhadh gun do ràinig a' chiad litir, cha d' fhuair e freagairt fhathast.

"Saoilidh mi gur e am prìomh rud dhomhsa, a' cho-ionnanachd a thaobh gach cànan seach gur i dùthaich dhà-chànanach a th' anns a' Chuimrigh, agus gu bheil an aon inbhe aig a' Chuimris anns a' Chuimrigh," thuirt e.

"Chan e gu bheil roinn againn an seo air an do dh'fhailich e an suidheachadh aithneachadh san ùine a chaidh seachad, ach tha coltas ann nach eil Rùnaire na Dùthcha a th' againn an-dràsta air feart a thoirt idir air an sgeama cànain fhèin," thuirt e.

Tha adhbhar sònraichte eile aig muinntir na Cuimrigh a' chùis seo a thogail, gus cuid de dhaoine à thall-thairis a bhruidhneas a' Chuimris mar chànan mhàthaireil, aig nach eil a' Bheurla.

"Tha cùisean air a bhith ann roimhe, mar eisimpleir, far a bheil inimirichean à Patagònia ann an Argentina, a bhruidhneas a' Chuimris agus Spàinntis a-mhàin - ged a b' e naidheachd a bha sin do dh'Oifis na Dùthcha - o chionn nach tigeadh iad a rèir nan riaghailtean a tha sa bhile seo a thaobh na Beurla, fon bhile seo chan fhaigheadh iad na deich puingean cànain," thuirt Mgr Roberts.

"Dhomhsa dheth, cha ghabhar ri sin ann," thuirt e.