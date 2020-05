Dominic Cummings

Tha tuilleadh de na Buill-Phàrlamaid Thòraidheach ag ràdh gu poblach gum feum am Prìomhaire an t-àrd-chomhairleach aige a chur às a dhreuchd an dèidh dhasan siubhal eadar Lunnainn agus Durham fhad 's a bha lockdown ann. Chuir Boris Johnson a thaic ri Dominic Cummings an-dè, agus e ag ràdh gur ann air adhbhar a theaghlaich agus cùram a leanaibh a dh'fhàg e a dhachaigh ann an Lunnainn, nuair a thàinig coltas a' Choròna-bhìorais air a bhean. Tha e coltach gu bheil sia duine deug, air a' char as lugha, de Bhuill-Phàrlamaid Thòraidheach ag ràdh gu bheil na rinn Mgr Cummings a' dèanamh dìmeas air teachdaireachd an Riaghaltais.

Foghlam

Tha dragh air mòran a tha ag obair ann am foghlam ann an Alba mu thilleadh a dh'obair nuair a thèid an lockdown a thogail. Agus tha iad teagmhach cuideachd mu a bhith a' tilleadh cloinne dha na sgoiltean agus sgoiltean-àraich. Ghabh 5,000 duine pàirt anns an sgrùdadh a rinn an t-aonadh Unison. Tha a' mhòr-chuid dhiubh sin ag obair anns na sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean, ach gabh luchd-glanaidh, feadhainn a tha ag obair ann an oifisean, janitors agus seirbheis bìdh nan sgoiltean pàirt anns an sgrùdadh cuideachd.

Bàs

Tha duine, a tha 42, an grèim aig poilis a tha a' rannsachadh bàs duine ann an taigh ann an Àird Rosain ann an Siorrachd Àir an-dè. Chaidh losgadh air an duine a chaill a bheatha, a bha 42, le gunna.

Hong Kong

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte tuilleadh cothrom a thoirt do dhaoine à Hong Kong tighinn a dh'fhuireach agus a dh'obair ann am Breatainn. Tha dragh air Buill-Phàrlamaid Thòraidheach am measg eile mu phlanaichean Shìona airson laghan tèarainteachd ùra ann an seann cholonaidh Bhreatainn far a bheil cead-siubhail Breatannach fhathast aig na h-uimhir den t-sluagh.

Volkswagen

Thuirt cùirt anns a' Ghearmailt an-diugh gum feum Volkswagen airgead-dìolaidh a thoirt do dh'fheadhainn aig an robh càraichean anns an sgainneal mu thruailleadh diesel. Thàinig air VW luach builleanan Not de chàin a phàigheadh ron seo an dèidh innleachd a chur anns na càraichean aca a bha a' toirt seachad fiosrachaidh mheallta mu thruailleadh.