Gasaichean blàthachaidh a' crìonadh ri linn CBh

Tha ìsleachadh mòr air tighinn air gasaichean blàthachaidh bho chaidh dùthchannan an t-saoghail a ghlasadh sìos leis a' choròna-bhioras.

'S i a' cheist an gabh na buannachdan sin dhan àrainneachd a chumail agus mu ghabhas ciamar?

Am bith fiù's riaghaltasan airson sin a dhèanamh, no an tèid iad airson gach dòigh a ghabhas airson an eaconamaidh a thoirt beò a-rithist?

Seo am fear naidheachd poilitigeach againn Darren Linc.