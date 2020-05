Image caption Tha dragh air aonadh an GMB nach fhaigh gàraidhean Albannach cothrom air an obair

Thog Aonadh an GMB dragh gun tèid obraichean airson tuathan-gaoithe aig SSE Renewables thall-thairis, seach gu gàraidhean ann an Leòdhas agus Fìobha.

Chaidh a' chompanaidh Seagreen Wind Energy Earranta a cheannach le SSE Renewables bho chionn dà bhliadhna.

Fhuair iad cead air còirichean Oighreachd a' Chrùin gus leasachadh ath-nuadhachail aig muir a thogail ann an Linne Fhoirthe.

A' feitheamh

Tha a' chiad phàirt den leasachadh sin a' gabhail a-steach dà thuathanas-gaoithe aig muir - Seagreen Alpha agus Seagreen Bravo.

Thèid iad sin a thogail far chosta sgìre Aonghais le comas suas ri 1.5 gigawatt de chumhachd a chruthachadh.

Ach tha aonadh an GMB air draghan a thogail gum faodadh obair co-cheangailte ris an leasachadh a dhol gu gàraidhean-togail thall-thairis, fhad 's a tha gàraidhean ann an Alba nan tàmh agus a' feitheamh ri obair.

Aig Ceistean a' Phriomh Mhinisteir ann an Holyrood Diciadain, cheasnaich am ball Làbarach airson Meadhan Alba agus Fìobha, Ailig Rowley, Nicola Sturgeon, a thaobh na tha an Riaghaltas a' dèanamh gus obraichean bhon a' sgeama a' thoirt gu gàraidhean DF Barnes ann an Leòdhas agus ann am Fìobha.

Buannachd

Fhreagair am Prìomh Mhinistear gu bheil an Riaghaltas aice a' dèanamh nas urrainn dhaibh gus buannachd bho leithid de dh'obair a chumail ann an Alba agus gu bheil iad a' conaltradh ri SSE mun chùis.

Dhearbh i gun deach buidhean-ghnìomh agus àrd-choinneamh a chur air dòigh mun a' ghnothaich.

"Cho fad is fios dhomh, chan eil SSE Renewables air co-dhùnadh fhathast càite an tèid an obair a dhèanamh, ach bidh an Riaghaltas a' putadh airson 's gum faigh Alba a' bhuannachd eaconamach is fhèarr bhon an stòras ath-nuadhachail a th' againn.

"Bidh sin na phrìomhachas dhan Riaghaltas agus gu h-àraidh airson Ministear na Eaconomaidh", thuirt i.