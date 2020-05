£800,000 airson Seaforth Mussels ann an Scalpaigh

Image copyright Getty Images

Tha a' chompanaidh Seaforth Mussels, a tha stèidhichte ann an Scalpaigh, air £800,000 fhaighinn airson na goireasan aca a leudachadh.

Tha £600,000 a' tighinn bho Urras Iasgach Mara Eòrpaich agus £200,000 bho Riaghaltas na h-Alba.

Tha Seaforth Mussels earranta am measg 11 gnìomhachas a tha ag àrach mhaorach is bric a gheibh taic Eòrpach agus Albannach airson piseach a thoirt air na gnìomhachasan aca, agus airson cuideachadh an aghaidh buaidh a' Choròna-bhìorais.

Thuirt Rùnaire na Eaconamaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, gu bheil Covid-19 air buaidh mhòr a thoirt air luchd-àrach mhaorach le margaidhean dùinte, agus a' fàgail chompanaidhean ann an suidheachadh duilich.

"Thèid an t-ionmhas ùr seo a thoirt do ghnìomhachasan airson cuideachadh a thoirt dhaibh a bhith a' faighinn seachad air an spàirn seo", thuirt e.