Home Farm

Chuir Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis maill ann an co-dhùnadh air Dachaigh-Cùraim Home Farm ann am Port Rìgh far a bheil dearbhadh air deich bàs le Covid-19. Bha Buidheann Sgrùdaidh a' Chùraim ag iarraidh cur às do chead na companaidh HC-One a bhith a' ruith na dachaigh. Ach thuirt an Siorraidh Eilidh NicDhòmhnaill gu bheil aonta ann a-niste fon tèid Home Farm fhàgail fo stiùir HC-One an-dràsta agus sùil gheur a chumail air na beagan sheachdainean seo tighinn air na tha a' tachairt ann. Thuirt i gur e sin an rud as fheàrr dhan choimhearsnachd an-dràsta agus tillidh a' chùis dhan chùirt tràth air an ath-mhìos.

Figearan

Thèid innse an-diugh dè na figearan seachdaineil as ùire airson bàs le Coròna-bhìoras ann an Alba. Tha dùil ri àireamh bàis nas lugha a-rithist an t-seachdain seo. Bha an àireamh an t-seachdain seo chaidh aig 3,213.

Fòrladh

Thuirt an Rùnaire Eaconomaigeach do Roinn an Ionmhais gu bheil còmhradh agus deasbad ann ris na dùthchannan aig a bheil fèin-riaghladh mu sgeama an Riaghaltais airson cosnaidhean a ghlèidheadh. Thuirt John Glen gum bu chòir fiosrachadh a bhith ann ro dheireadh na seachdain seo tighinn. Tha bacaidhean an lockdown gan togail nas luaithe aig deas an-dràsta na tha iad ann an Alba agus tha ceist ann mar sin am faigh feadhainn ann an Alba brath air sgeama fòrlaidh an Riaghaltais nas fhaide na gheibh daoine ann an Sasainn.

Sgoiltean

Thuirt an Riaghaltas ann an Lunnain gun èist iad ris an dragh a tha air pàrantan agus tidsearan mun phlana airson feadhainn de na bun-sgoiltean ann an Sasainn fhosgladh a-rithist aig toiseach an Ògmhìos. Thog aon deug de chomhairlean Shasainn gearan agus tha na h-aonaidhean ag ràdh nach eil iad cinnteach a bheil e sàbhailte clann a chur air ais an-dràsta. Thuirt Rùnaire a' Cheartais, Robert Buckland, an-diugh nach eil an Riaghaltas a' coimhead air ceann-là cinnteach a stèidheachadh airson tilleadh.

Rolls-Royce

Thèid 9,000 cosnadh a chall aig Rolls-Royce a tha a' togail einnseanan do phlèanaichean agus iad ag ràdh gu bheil iad a' fulang gu mòr le buaidh a' Choròna-bhìorais air siubhal san adhar. Tha làrach aig Rolls-Royce ann an Innis Fhìonain ann Siorrachd Rinn Friù, ach thuirt iad gu bheil iad a' bruidhinn ris na h-aonaidhean mus innis iad càite am bi na gearraidhean.