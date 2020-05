Home Farm fhathast le HC-One

Image copyright Home Farm

Cho-dhùin Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis dachaigh-cùraim Home Farm am Port Rìgh fhàgail aig a' chompanaidh HC-One aig an ìre seo.

Tha seo an dèidh tagradh bho Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim airson cead a thoirt bhuapa a bhith ga ruith tuilleadh is iad air duilgheadasan mòra a lorg leis an ìre de chùraim a bha ga thoirt seachad innte.

Chuala a' chùirt gu bheil com-pàirteachas de dhiofar bhuidhnean - NHS na Gàidhealtachd agus HC-One nam measg - air obrachadh còmhla bhon t-seachdain seo chaidh agus gu bheil leasachadh mòr air thighinn air mar a tha cùram ga thoirt seachad; ged a tha laigsean ann fhathast.

Thuirt Roddy Dunlop QC, a' riochdachadh Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim, gu bheil cùisean air tighinn air adhart gu mòr, ach gum biodh e cearr a ràdh gun deach dèiligeadh ri gach dragh a bh' ann.

Buaidh

Thuirt e gu bheil iad a' sireadh fuasglaidh far am faigh an luchd-còmhaidh an cùram as fhèarr a th' ann le cho beag de bhuaidh orra 's a gabhas - seach mar a thuirt e fhèin "an roghainn niuclasach" - cead an dachaigh a ruith a thoirt bho HC-One.

Ghabh an Siorram Eilidh Dhòmhnallach ris a' mholadh Home Farm fhàgail le HC-One aig an ìre seo, ach gum biodh èisteachd eile ann air an 10mh là den àth-mhìos is Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim gu bhith a' tadhal air an dachaigh-chùraim gach seachdain chun uairsin.

Thuirt i gu bheil feum aig a' choimhearsnachd air fuasgladh pragtaigeach dhan t-suidheachadh a th' ann.

Chaochail deichnear luchd-còmhnaidh aig Home Farm is Covid-19 orra.