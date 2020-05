Suidheachadh Home Farm sa chùirt

Beachdachaidh cùirt Diciadain am bu chòir clàradh oifigeil a thoirt air falbh bho dhachaigh-cùraim Home Farm san Eilean Sgitheanach.

'S e a' chompanaidh HC-One a tha a' ruith na dachaigh.

Chaochail deichnear a bha a' fuireach ann an Home Farm is an Coròna-bhìoras air a dhol ma sgaoil ann.

Tha suas ri 60 cùis den ghalar air a bhith ann eadar luchd-còmhnaidh is luchd-obrach.

Thadhail Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air Home Farm Dimàirt seo chàidh gun rabhadh.

Ged nach deach an aithisg aca fhoillseachadh fhathast, nochd iad draghan mòra mu ìre a' chùraim.

Dleasdanas

Dh'fhàg sin gur e NHS na Gàidhealtachd a tha a-nise gu ìre mhòir a' ruith Home Farm.

Bhiodh dleastanas airson an luchd-còmhnaidh a' gluasad thuca nan cailleadh HC-One cead Home Farm a ruith.

Dh'fhaodadh cuideachd gun rachadh Home Farm a dhùnadh is an luchd-còmhnaidh a ghluasad gu àiteachan-fuirich eile.

Tha a h-uile coltas ann ge-tà, nach e sin a thachras.

Thuirt HC-One gur e briseadh-dùil a th'ann dhaibh gu bheil Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim air a dhol dhan chùirt, is iad ag ràdh gu bheil iad ag obair còmhla ri NHS na Gàidhealtachd air plana gnìomh 'son Home Farm.

'S e èisteachd bhiortail a bhios ann Dicidain air sgàth riaghailtean a' Choròna-bhìorais.