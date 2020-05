Moladh air einnseanair

Rinn muinntir Cholla moladh mòr air einnseanair a dh'fhuirich trì oidhcheannan ann an teant 's e a' càradh an eadar-lìon air an eilean.

Chaidh Scott McPartlin às an Ruadh-Ghleann a Cholla airson obair-càraidh a dhèanamh air an loighne às dèidh dha dealanaich a bhristeadh.

Leis gu bheil riaghailtean lockdown a' dol, cha robh àite-fuirich ri fhaighinn air an eilean 's mar sin thug e leis an teant aige agus chaidil e an sin fad trì oidhcheannan.

Campadh

Thuirt Scott, a tha ag obair dha Openreach, gun do chòrd an turas ris gu mòr, ged a bha e caran annasach.

Bha uallach air a chompanaidh mu dheidhinn neach a bha fuireach leotha fhèin ann an ceann a deas an eilein 's gun rathad a' dol chun taigh aca.

Leis gun deach am fòn aca dheth às dèidh an dealanaich, bha Openreach airson cùisean a chur ceart cho luath 'sa ghabhadh dèanamh.

Bha fios aig manaidsear Scott gu bheil e còrdadh ris a bhith air a' bhlàr-a-muigh agus a' càmpachadh.

Mar sin chaidh fhaighneachd dhà an rachadh e a Cholla airson an obair-càraidh a dhèanamh, fuireach anns an teant aige agus coiseachd dà mhìle gu dachaigh an neach-còmhnaidh.

Cha b'e ruith ach leum, thuirt Mgr McPartlin!

"Tha mi cho toilichte gun d'fhuair mi an cothrom eilean ùr fhaicinn agus 'se àite air leth breagha a th'ann, 's tha na daoine gasta" thuirt e.