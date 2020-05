Luchd-obrach cèin 'deatamach' do dh'àiteachas

Image copyright Getty Images Image caption Bidh mòran luchd-obrach bho thall thairis a' togail nam measan a tha a' fàs an Alba.

Dh'iarr Aonadh nan Tuathanach an Alba gum bi luchd-obrach cèin air am faicinn deatamach dhan ghnìomhachas aca ann am Bile In-imriche Riaghaltas Westminster.

Tha am bile a' dol tron Phàrlamaid an-dràsta agus chaidh leis a' chiad bhòt Diluain.

Tha an Riaghaltas airson 's gum bi siostam puingean air a chur air dòigh airson daoine a tha airson tighinn a dh'fhuireach agus a dh'obair anns an Rìoghachd Aonaichte, agus tron t-siostam seo feumaidh iad a bhith a' cosnadh barrachd na £25,600 agus feumaidh iad a bhith air fhaicinn mar luchd-obrach 'sgileil'.

Cosnadh

Tha am poileasaidh airson cur às do dhòighean far am faod daoine bhon EU, a tha air am meas gu bheil sgilean aca nach eil aig àrd-ìre, a' tighinn a dh'fhuireach an seo, 's tha dùil gun tachair sin bhon Fhaoileach 2021.

Dh'iarr Aonadh nan Tuathanach air na buill aca a tha a' toirt cosnadh do dhaoine bhon EU an-dràsta iarraidh air an luchd-obrach sin clàradh airson fuireach san dùthaich - ma 's e is gur e sin a tha iad airson a dhèanamh.

Tha an sgeama sin a' leigeil le daoine bhon EU a tha a' fuireach is ag obair san RA an-dràsta fuireach, no ma tha iad a' siubhal eadar dùthaich san EU agus seo airson cosnadh pàirt-ùine, gum faod iad cumail orra a' dèanamh sin airson coig bliadhna às dèidh dhan RA an EU fhàgail.

Thuirt Ceann-suidhe an NFU an Alba, Anndra MacCarmaig, gu bheil iadsan air luach a chur anns an luchd-obrach a tha a' tighinn bho thall thairis agus a tha a' cosnadh ann an àiteachas, agus gnìomhachas a' bhìdhe is na dibhe.

Luach

"Gu sìmplidh, gun na daoine seo a tha a' tighinn a dh'obair à dùthchanan cèin, cha bhiodh e comasach dhuinn na h-amasan àrd againn a choileanadh agus le biadh is deoch mar a' ghnìomhachas as motha an Alba, as aonais nan daoine seo, bhiodh an gnìomhachas ann an cunnart mòr", thuirt Mgr MacCarmaig.

"Ged a tha sinn a' dol an aghaidh poileasaidh Riaghaltas na RA a thaobh a bhith a' cur casg air daoine bhon EU a bhith a' gluasad gu saorsail dhan RA às dèidh dhuinn an EU fhàgail, tha sinn a' gabhail ris nach tèid atharrachadh, mar sin, tha sinn ag amas air a bhith a' dèanamh cinnteach gu bheil an siostam a thèid a chur an sàs san Fhaoileach 2021 freagarrach air ar son.

"Tha sinn air a bhith a' ceasnachadh dè dìreach a th' ann an luchd-obrach 'sgileil'. Tha mòran a tha ag obair air na tuathanasan, ionadan-bainne, taighean-spadaidh agus an leithid gu math sgileil agus tha sinne a' cur luach mòr anns an obair a tha iad a' dèanamh.

"Chan e sin a-mhàin, ach tha iad cuideachd a' cur ris an eaconomaidh, gu h-àraidh ann an sgìrean iomallach.

"Tha sinn airson a bhith ag obair le Riaghaltas na RA agus Comataidh an In-imriche airson dèanamh cinnteach gu bheil iad a' tuigsinn seo", thuirt e.