Sochairean

Tha figearan ùra a' sealltainn àrdachadh mòr san àireimh a tha a' faighinn shochairean cion-cosnaidh ann an Alba. Air feadh na Rìoghachd Aonaichte anns a' Ghiblean, chaidh an àireamh sin suas còrr 's 850,000 gu 2.1 muillean. Tha na figearan bho Oifis nan Statistig Nàiseanta ag ràdh an-diugh gun robh cha mhòr 70% a bharrachd ann an Alba a' faighinn sochair cion-cosnaidh, suas mu 75,000 gu 188,000.

Call

Tha e coltach gur iad an luchd-obrach as sine agus as òige ann am Breatainn as motha a dh'fhulaingeas buaidh Covid-19 air am beatha obrach. Rinn a' bhuidheann sgrùdaidh, an Resolution Foundation, rannsachadh aig toiseach na mìos seo am measg 6,000 luchd-obrach. Chaill cha mhòr 10% eadar 18 agus 24 an cosnadh agus bha mòran nas sine na 60 air an tàinig an dreuchd fhàgail an aghaidh an toil.

SSE

Thèid 2,600 cosnadh a chall aig a' chompanaidh Ovo Energy a ghabh thairis na h-ionadan reic aig SSE aig toiseach na bliadhna seo. Thuirt Ovo gu bheil èiginn a' Choròna-bhìorais a' cur cabhag air na planaichean aca airson cosgaisean a ghearradh. Dùinidh iad oifisean ann an Glaschu, Salcraig agus Reading agus bidh call cosnaidh cuideachd aig na h-ionadan aca ann am Comar nan Allt agus ann am Peairt.

Cùram

Thuirt Cathraiche Comataidh na Slàinte 's a' Chùraim aig Comhairle na Gàidhealtachd gum feum atharrachadh mòr toirt air an dòigh 's a bheil cùram ga thoirt seachad agus gum bu chòir moran a bharrachd a bhith a' faighinn cùram san dachaigh agus sa choimhearsnachd. Thuirt an Comh. Linda Rothach gum feum brath a ghabhail air a' chothrom a th' ann an-dràsta agus aire mhòr air an roinn sin le èiginn a' Choròna-bhìorais. 'S ann an dachannan cùraim a bha an treas cuid de bhàis le Covid-19 ann an sgire NHS na Gàidhealtachd.

Ceartas

Tha Comataidh a' Cheartais ann am Pàrlamaid na h-Alba a' beachdachadh air tòiseachadh a-rithist air cùirtean lagh le diùraidh ann an Alba. Thòisich iad sin a-rithist an t-seachdain seo ann an Sasain agus anns a' Chuimrigh. Chuala comataidh Holyrood an-diugh nach do dh'iarr Riaghaltas na h-Alba comhairle Buidheann Slàinte a' Phobaill ann an Alba air a' chùis, mar a rinn na riaghaltasan ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh.